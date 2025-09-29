La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è pronta a brillare di luce propria

C hanel Totti è pronta a fare il suo ingresso nel mondo della televisione con un debutto che promette di lasciare il segno. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, che ha raggiunto a maggio la maggiore età, sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express, in onda su Sky a partire da marzo 2026. L’itinerario, che attraverserà Indonesia, Cina e Giappone, si preannuncia spettacolare, tra scenari mozzafiato, prove estreme e imprevisti che metteranno alla prova i concorrenti. Chanel Totti compie 18 anni da diva: in total black e stivali specchiati X Leggi anche › Chanel Totti e quel post sui genitori. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è pronta a brillare di luce propria

