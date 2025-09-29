La fiaccolata per Gaza | in piazza c’è anche Ambra Angiolini con la figlia Oggi il presidio continua
Milano – Una fiaccolata ha chiuso la giornata di iniziative per Gaza, ieri: a decine hanno camminato da piazza Duomo a piazza Scala, dove continua il presidio permanente promosso dall’Unione sindacale di base e altre realtà nell’ambito di “cento piazze per Gaza“ in tutto il Paese, fino (almeno) al 4 ottobre, giorno della manifestazione nazionale a Roma. Tra i manifestanti anche l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini e la figlia Jolanda, che lo scorso lunedì avevano partecipato al corteo per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese. Piazza Scala è stata ribattezzata “piazza Gaza“: da venerdì sera sono state montate diverse tende – oltre a quella di Usb, quelle delle associazioni palestinesi, dei militanti di Potere al Popolo, degli studenti di Cambiare Rotta e Osa – per chiedere “la cessazione dell’attacco genocida a Gaza e in Palestina, l’interruzione di ogni rapporto economico e istituzionale con Israele e sicurezza per la Global Sumud Flotilla costantemente sotto attacco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: fiaccolata - gaza
Ad Ascea una fiaccolata per Gaza: “Parliamo noi, per chi non può”
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
la Repubblica. . Migliaia di persone si sono unite alla fiaccolata organizzata da Music for peace per protestare contro il massacro in atto a Gaza e a sostegno della spedizione della Global Sumud Flotilla. Non bandiere di partito, ma solo i colori della pace e del - facebook.com Vai su Facebook
Genova in piazza per Gaza, fiaccolata e corteo. Veglia in cattedrale. Tensione in porto per una nave Zim - X Vai su X
La fiaccolata per Gaza: in piazza c’è anche Ambra Angiolini con la figlia. Oggi il presidio continua - Milano, tende ancora piazzate davanti al Comune e al Teatro alla Scala. Lo riporta ilgiorno.it
Fiaccolata per la pace, in piazza anche l'arcivescovo Tasca. Bloccata nave israeliana - In migliaia hanno partecipato alla fiaccolata per le strade di Genova organizzata da Music for peace per protestare in maniera pacifica contro la situazione che sta vivendo la popolazione della strisc ... Si legge su primocanale.it