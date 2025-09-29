La fiaccolata per Gaza | in piazza c’è anche Ambra Angiolini con la figlia Oggi il presidio continua

Milano – Una fiaccolata ha chiuso la giornata di iniziative per Gaza, ieri: a decine hanno camminato da piazza Duomo a piazza Scala, dove continua il presidio permanente promosso dall’Unione sindacale di base e altre realtà nell’ambito di “cento piazze per Gaza“ in tutto il Paese, fino (almeno) al 4 ottobre, giorno della manifestazione nazionale a Roma. Tra i manifestanti anche l’attrice e conduttrice Ambra Angiolini e la figlia Jolanda, che lo scorso lunedì avevano partecipato al corteo per lo sciopero in sostegno del popolo palestinese. Piazza Scala è stata ribattezzata “piazza Gaza“: da venerdì sera sono state montate diverse tende – oltre a quella di Usb, quelle delle associazioni palestinesi, dei militanti di Potere al Popolo, degli studenti di Cambiare Rotta e Osa – per chiedere “la cessazione dell’attacco genocida a Gaza e in Palestina, l’interruzione di ogni rapporto economico e istituzionale con Israele e sicurezza per la Global Sumud Flotilla costantemente sotto attacco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

