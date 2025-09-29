La festa per il suo compleanno poi l' incidente in auto | Ilaria Forgione muore a 25 anni era incinta all' ottavo mese
Si chiamava Ilaria Forgione la ragazza rimasta vittima dell'incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 28 stetembre a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Una tragedia nella tragedia: la giovane era all'ottavo mese di gravidanza e oggi avrebbe compiuto 25 anni. Stava. 🔗 Leggi su Today.it
