La ' Festa del Racconto' arriva a Campogalliano Piergiorgio Pulixi in piazza Castello
La Festa del Racconto fa tappa giovedì 2 ottobre a Campogalliano con un romanzo noir ricco di colpi di scena, nel quale ogni segreto rischia di travolgere chi osa andare in cerca della verità. Nell’incontro della 21 in Piazza Castello, ad accesso libero e gratuito, l’autore Piergiorgio Pulixi in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: festa - racconto
Tutte le forme della narrazione alla XX edizione della Festa del Racconto in ottobre
Simona Cinà, il racconto dell’amica con lei alla festa: “Stava bene, non può essere annegata”
Il racconto della Festa: "Rispetto e senso civico"
Il racconto della prima giornata di #Libertà a Telese Terme, la festa di Forza Italia - facebook.com Vai su Facebook
Campogalliano, Piergiorgio Pulixi in piazza Castello per la “Festa del Racconto” - La Festa del Racconto fa tappa giovedì 2 ottobre a Campogalliano con un romanzo noir ricco di colpi di scena, nel quale ogni segreto rischia di travolgere chi osa andare in cerca della verità. Si legge su sassuolo2000.it
Festa del Racconto 2025, tutte le forme della narrazione - Che Cultura: Dall 1 al 5 ottobre a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la rassegna che compie 20 anni ... Secondo lapressa.it