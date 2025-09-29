La festa al giardino della divina provvidenza di Luisa e Mireno
“La gioia non è l’assenza di problemi, ma la presenza di Dio. Gioia è abbandonare l’indifferenza verso gli altri sostituendola con la condivisione con gli altri. Ma c’è sempre un delicato rapporto tra l’intenzione e l’azione. Tutti siamo consapevoli che spesso facciamo tanti propositi belli ma. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Messa nella chiesa del Giardino della Divina Provvidenza alle Vertighe, l’incontro delle famiglie Scapecchi-Imparati - La famiglia Scapecchi/Imparati come ogni anno in questo periodo decide di invitare amici, parenti e vicini di casa per festeggiare gli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele ... Secondo lanazione.it
Fiumicino, gran finale della festa della Divina Provvidenza - Il parroco Enrico Spano: “La festa patronale è un momento d’incontro caratterizzato dal reciproco riconoscersi come fratelli che supera le divisioni sociali” Fiumicino, 30 ottobre 2025- Da ilfaroonline.it