La Emer di Brescia compie 50 anni e viene venduta agli olandesi

La Emer di Brescia compie 50 anni. Per celebrare il traguardo è stato organizzato un open day a cui hanno partecipato tutti i 120 dipendenti della sede bresciana, dal 2007 in Via Bormioli in città: è stata l'occasione per comunicare al grande pubblico la definitiva cessione della Westport Fuel. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: emer - brescia

Emer, nuova proprietà olandese per celebrare 50 anni di storia - X Vai su X

La Emer di Brescia compie 50 anni e viene venduta agli olandesi - Per celebrare il traguardo è stato organizzato un open day a cui hanno partecipato tutti i 120 dipendenti della sede bresciana, dal 2007 in Via Bormioli in città: è ... Scrive bresciatoday.it

Emer, nuova proprietà olandese per celebrare 50 anni di storia - Si celebra all’insegna di questo binomio, nello stabilimento di via Bormioli, il cinquantesimo compleanno dalla fondazione di Emer, azienda meccanica ... Da giornaledibrescia.it