La discarica a cielo aperto davanti alla vecchia pizzeria | Siamo preoccupati È una situazione che dura da troppo tempo
“Rifiuti, puzza e nessuno fa niente”. Così alcuni residenti denunciano lo stato di degrado a largo Boccea dove da più di un anno ci sarebbe una vera e propria discarica a cielo aperto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i cittadini di zona da circa un anno si lamentano e si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Una piccola discarica a cielo aperto con i topi a rovistare tra i rifiuti sul marciapiede a due passi dal centro. La situazione si protrae da più di un anno - E' una situazione che si protrae ormai da oltre un anno (il primo articolo, arrivato dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti, risale addirittura ad aprile 2024) e, nonostante gli sfo