La denuncia di Sirica FdI | A Sarno parco giochi tra i miasmi è inaccettabile
Tempo di lettura: 2 minuti Da anni i residenti di via Ingegno e Masseria della Corte a Sarno segnalano una condizione di aria irrespirabile che incide pesantemente sulla qualità della vita. Una situazione che desta ancora più preoccupazione ora che, proprio in quell'area, si sta realizzando un parco giochi destinato ai bambini e alle famiglie. Il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Enrico Sirica, raccoglie la voce dei cittadini e dichiara: "È inaccettabile che intere famiglie, e in particolare i bambini, siano costretti a convivere con un'aria irrespirabile in un luogo che dovrebbe essere sicuro e sano.
