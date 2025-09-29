La democrazia la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza
Credo che siamo di fronte a una sorta di nemesi di una parte della politica nei confronti del mondo della scienza. Probabilmente di quella politica che ha visto nelle scelte adottate durante la pan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: democrazia - competenza
Quando la competenza prende il sopravvento sulla democrazia nel discorso pubblico, la competenza diventa la maschera per gli interessi della classe sociale più potente. - X Vai su X
Il candidato presidente di Democrazia Sovrana e Popolare, Francesco Toscano, ha guidato un sit-in davanti all’ospedale di Trebisacce denunciando le gravi carenze sanitarie del territorio e accusando Occhiuto e Tridico di favorire la sanità privata - facebook.com Vai su Facebook
La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza - Dal Nitag italiano al Cdc americano, se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax. Come scrive ilfoglio.it
Omicidio Kirk, la condanna di Sanders: “La violenza politica è codardia. Democrazia sotto attacco in tutto il mondo” - Dura condanna di Bernie Sanders, ex candidato dem negli Stati Uniti, per l’omicidio di Charlie Kirk. ilfattoquotidiano.it scrive