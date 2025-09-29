La democrazia la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza

Ilfoglio.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Credo che siamo di fronte a una sorta di nemesi di una parte della politica nei confronti del mondo della scienza. Probabilmente di quella politica che ha visto nelle scelte adottate durante la pan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

la democrazia la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza

© Ilfoglio.it - La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza

In questa notizia si parla di: democrazia - competenza

La democrazia, la competenza e gli attacchi scomposti della politica alla scienza - Dal Nitag italiano al Cdc americano, se i governi invadono il campo medico per attrarre scettici e no vax. Come scrive ilfoglio.it

Omicidio Kirk, la condanna di Sanders: “La violenza politica è codardia. Democrazia sotto attacco in tutto il mondo” - Dura condanna di Bernie Sanders, ex candidato dem negli Stati Uniti, per l’omicidio di Charlie Kirk. ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Democrazia Competenza Attacchi Scomposti