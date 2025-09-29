La débâcle delle Marche il campo largo affonda il centrosinistra

Elly Schlein La sconfitta del centrosinistra nelle Marche non è solo una battuta d’arresto per l’intera coalizione, ma un doloroso smacco in una regione da sempre considerata un feudo progressista. Il “campo largo”, quella scommessa idealista – e un po’ azzardata – a cui continua a credere Elly Schlein e che dovrebbe – a suo dire – rilanciare il Pd e spalancargli le porte verso le Politiche, si è invece rivelato un flop clamoroso. Se si osserva con la lente della politica reale, appare chiaro come questa strategia abbia spostato il baricentro troppo a sinistra, lasciando allo sbando chi per anni ha costituito la spina dorsale del centrosinistra: gli elettori moderati. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

