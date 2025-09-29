La dea bendata fa tappa nel novarese | vinti oltre 30mila euro
Il novarese festeggia grazie al Lotto.Nell'estrazione di venerdì 26 settembre, secondo quanto riportato da Agipronws, a Prato Sesia sono stati vinti 34.485 euro, il colpo più alto della giornata, grazie a 10 terni, cinque quaterne e una cinquina. La vincita si è registrata nella ricevitoria di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: bendata - tappa
