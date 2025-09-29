La Croce verde inaugura la nuova sede di Castelfidardo e festeggia i 45 anni di attività
CASTELFIDARDO - Una festa di comunità all'insegna della gratitudine verso quanti hanno reso possibile la realizzazione della nuova sede e della riconoscenza nei confronti di coloro che in 45 anni di impegno hanno fatto sì che la Croce verde di Castelfidardo diventasse un imprescindibile punto di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
