La Croce Rossa non nega il sangue dei vaccinati Covid Il caso del presunto modulo Q79

Di tanto in tanto circolano screen di un presunto «modulo Q79» della Croce Rossa che potrebbe negare il sangue dei vaccinati Covid. Prendiamo per esempio un post condiviso su Facebook che sembra confermare la narrazione No vax. Davvero chi ha assunto un vaccino contro il SARS-CoV-2 potrebbe trovarsi interdetto dall’essere donatore? In realtà il mondo è pieno di vaccinati che hanno donato il sangue senza problemi. Per chi ha fretta:. Non esiste un modulo Q79 della Croce Rossa Internazionale.. L’Organizzazione non nega il sangue dei vaccinati Covid.. Basta chiedere a dei donatori vaccinati per averne conferma. 🔗 Leggi su Open.online

