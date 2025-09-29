La creatrice dell’attrice IA Tilly Norwood risponde alle critiche | È una forma d’arte

Nel panorama in rapida evoluzione dell’intrattenimento, dove la tecnologia incontra l’arte, un nome sta infiammando il dibattito a Hollywood e oltre, quello di Tilly Norwood. Questa attrice generata tramite intelligenza artificiale, creata da Eline Van der Velden, è diventata il fulcro di una feroce polemica dopo che la notizia del suo potenziale ingresso nel circuito delle agenzie di talento ha scatenato un’ondata di indignazione tra gli attori umani. Dichiarazione “ A coloro che hanno espresso rabbia per la creazione del mio personaggio AI, Tilly Norwood, dico che lei non è un sostituto per un essere umano, ma un’opera creativa, è una vera forma d’arte “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

