U na nuova luce illumina le teste delle star, e non si tratta di colpi di sole o tinte di stagione. O almeno, come dimostrano Christy Turlington e il maritor Edward Burns nel parterre di Ferragamo, è il riflesso argentato dei capelli grigi portati con orgoglio. Un segno del tempo che passa, ma anche una dichiarazione di stile. E una tendenza che cresce in passerella, nei red carpet e negli outfit street style. Dove sempre più attrici, modelle e icone di eleganza mostrano la loro chioma naturale o leggermente enfatizzata con sfumature d’argento. Miriam Leone e il trucco occhi blu elettrico alla Milano Fashion Week X I silver hair sono ufficialmente cool. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La coppia più ammirata della Milano Fashion Week lancia il neo trend capelli over 50