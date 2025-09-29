La Coppa Cobram in onore di Fantozzi annullata | i fan lasciano delusi Villa Ada dopo aver pagato 45 euro

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’operazione nostalgia che si è trasformata in un mezzo disastro. Come riporta Il Corriere della Sera, a Roma, infatti, diverse persone avevano pagato 45 euro per partecipare alla prima edizione della Coppa Cobram di ciclismo, una rievocazione ispirata alle avventure di Fantozzi. La corsa amatoriale avrebbe dovuto svolgersi attorno a Villa Ada, con partenza dal Monte Antenne, lo stesso luogo dei Parioli dove nel 1980 furono girate alcune scene di Fantozzi contro tutti. L’organizzatore, Riccardo M., però, ha comunicato ai partecipanti la cancellazione soltanto all’una di notte di domenica 28 settembre, poche ore prima del via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la coppa cobram in onore di fantozzi annullata i fan lasciano delusi villa ada dopo aver pagato 45 euro

© Ilfattoquotidiano.it - La Coppa Cobram in onore di Fantozzi annullata: i fan lasciano delusi Villa Ada dopo aver pagato 45 euro

In questa notizia si parla di: coppa - cobram

Coppa Cobram, a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi

Coppa Cobram più forte del maltempo: un successo la corsa Fantozziana a Treviso

Borraccia e trucchetti alla Fantozzi: bufera sul Tour del france che diventa la Coppa Cobram

Coppa Cobram, salta la corsa ciclistica alla Fantozzi: niente permessi - A 45 anni dall'uscita dell'iconica pellicola "Fantozzi contro tutti", l'evento avrebbe riunito nella città eterna nostalgici e appassionati, proprio sul Monte Antenna. Segnala tg24.sky.it

coppa cobram onore fantozziNostalgia Fantozzi con fregatura: la Coppa Cobram a Roma salta all’ultimo - A Roma c’è chi ha pagato 45 euro per partecipare alla 1ª Coppa Cobram di ciclismo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coppa Cobram Onore Fantozzi