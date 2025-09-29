La Coppa Cobram in onore di Fantozzi annullata | i fan lasciano delusi Villa Ada dopo aver pagato 45 euro

Un’operazione nostalgia che si è trasformata in un mezzo disastro. Come riporta Il Corriere della Sera, a Roma, infatti, diverse persone avevano pagato 45 euro per partecipare alla prima edizione della Coppa Cobram di ciclismo, una rievocazione ispirata alle avventure di Fantozzi. La corsa amatoriale avrebbe dovuto svolgersi attorno a Villa Ada, con partenza dal Monte Antenne, lo stesso luogo dei Parioli dove nel 1980 furono girate alcune scene di Fantozzi contro tutti. L’organizzatore, Riccardo M., però, ha comunicato ai partecipanti la cancellazione soltanto all’una di notte di domenica 28 settembre, poche ore prima del via. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

