La Coppa Cobram finisce alla Fantozzi L' organizzatore raccoglie quasi 4mila euro e poi disdice

Romatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grossa delusione per i fan di Fantozzi, il grottesco e sfortunato impiegato magistralmente inventato e interpretato da Paolo Villaggio negli anni ‘70 e ’80. Domenica 28 settembre quasi una novantina di loro si aspettavano di poter rivivere, in versione ridotta, la famosa “Coppa Cobram” che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - cobram

Coppa Cobram, a Roma torna la tragica gara del ragionier Fantozzi

Coppa Cobram più forte del maltempo: un successo la corsa Fantozziana a Treviso

Borraccia e trucchetti alla Fantozzi: bufera sul Tour del france che diventa la Coppa Cobram

coppa cobram finisce fantozziLa Coppa Cobram in onore di Fantozzi annullata: i fan lasciano delusi Villa Ada dopo aver pagato 45 euro - Cancellata all'ultimo la rievocazione ciclistica ispirata a Fantozzi. Riporta ilfattoquotidiano.it

Coppa Cobram, salta la corsa ciclistica alla Fantozzi: niente permessi - A 45 anni dall'uscita dell'iconica pellicola "Fantozzi contro tutti", l'evento avrebbe riunito nella città eterna nostalgici e appassionati, proprio sul Monte Antenna. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Cobram Finisce Fantozzi