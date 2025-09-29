La Coppa Cobram finisce alla Fantozzi L' organizzatore raccoglie quasi 4mila euro e poi disdice
Grossa delusione per i fan di Fantozzi, il grottesco e sfortunato impiegato magistralmente inventato e interpretato da Paolo Villaggio negli anni ‘70 e ’80. Domenica 28 settembre quasi una novantina di loro si aspettavano di poter rivivere, in versione ridotta, la famosa “Coppa Cobram” che ha. 🔗 Leggi su Romatoday.it
