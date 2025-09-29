La confessione del ladro seriale | Così aiuto la vicina senza soldi
Un ladro seriale, diventato l’incubo dei supermercati Esselunga nella Bergamasca: dall’inizio dell’anno ha già collezionato sei denunce. Ma anche un malvivente dal cuore d’oro, visto che parte della mercanzia rubata è solito regalarla alla vicina di casa con gravi problemi economici. L’ultimo colpo G.S., disoccupato di Cologno Monzese, 59 anni di cui 26 trascorsi in cella per omicidio, tentato omicidio, rapina e incendio, l’ha compiuto all’Esselunga de Le Due Torri di Stezzano (Bergamo). Ma gli è andata male: è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto. Anche in questa occasione, come nelle altre, ha utilizzato una tecnica simile a quella dei furbetti del pedaggio autostradale che, accodandosi a una vettura munita di Telepass, passano il casello gratis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
