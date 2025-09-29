La conferenza stampa di Francesco Acquaroli | IL VIDEO

Il neo governatore ha raggiunto la sede elettorale tra gli applausi e gli abbracci: “Fratelli d'Italia si conferma primo partito.” Clicca qui per riascoltare la conferenza stampa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Francesco Acquaroli: Il Piano Strategico per le Marche nel Contesto Europeo - Acquaroli è impegnato a trasformare le Marche in una regione innovativa e all'avanguardia, promuovendo sviluppo economico, sostenibilità e opportunità per tutti i cittadini. Come scrive notizie.it

Elezioni regionali Marche, Acquaroli: “Avanti con riforme e rilancio economico” - "Io sono orgoglioso di essere amico dei Giorgia Meloni Meloni, il lavoro che abbiamo fatto con il governo q ... Scrive tg24.sky.it