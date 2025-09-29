La compagnia aerea islandese Play chiude senza preavviso con alcune migliaia di persone rimaste a terra

Il vettore sospende i voli per profonde difficoltà finanziarie con performance sotto le aspettative Basta, non gioca più la compagnia aerea PLAY. Stamattina, senza alcun preavviso, ha chiuso i battenti lasciando a terra centinaia di passeggeri. Saranno migliaia nei prossimi giorni. E verranno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

