La compagnia aerea islandese Play chiude senza preavviso con alcune migliaia di persone rimaste a terra
Il vettore sospende i voli per profonde difficoltà finanziarie con performance sotto le aspettative Basta, non gioca più la compagnia aerea PLAY. Stamattina, senza alcun preavviso, ha chiuso i battenti lasciando a terra centinaia di passeggeri. Saranno migliaia nei prossimi giorni. E verranno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Vandalizzati a Parigi uffici compagnia aerea israeliana El Al
«Genocide Airline», attivisti pro-Pal imbrattano la sede della compagnia aerea israeliana El Al a Parigi – Le foto
Maxi multa alla compagnia aerea australiana Qantas per licenziamenti illegali in periodo Covid
Innsbruck ipotizza una compagnia aerea regionale 'virtuale'. Jet e personale in affitto per garantire collegamenti importanti #ANSA - X Vai su X
L’attività della compagnia aerea greca Lumiwings è attualmente in stand-by a causa di un contenzioso economico con il lessor londinese proprietario del Boeing 737 in leasing. Il locatore avrebbe infatti intimato alla compagnia di non far decollare l’aereo, imp - facebook.com Vai su Facebook
