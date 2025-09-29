La Cina userà traghetti civili per invadere Taiwan L’allarme dell’intelligence Usa

Un rapporto classificato della Defense Intelligence Agency statunitense (Dia) rivela che la Cina sta convertendo una parte crescente della propria flotta di traghetti civili in strumenti di proiezione militare. La notizia corrobora analisi già note e si lega a un episodio avvenuto ad agosto, quando sette navi “ roll-onroll-off” (ro-ro) della compagnia Bohai Ferry hanno attraversato lo Stretto di Taiwan, sollevando il sospetto di esercitazioni anfibie con l’Esercito Popolare di Liberazione (PLA). L’uso dei ro-ro, capaci di trasportare carri armati e mezzi speciali, mostra come Pechino stia colmando un punto debole storico: la capacità di sbarco su larga scala, cruciale per un’eventuale invasione di Taiwan. 🔗 Leggi su Formiche.net

