La Chiesa cattolica ha un problema di personale e la situazione sta peggiorando” scrive il Wall Street Journal in una lunga inchiesta. "Il forte calo, durato un decennio, del numero di giovani che desiderano diventare sacerdoti non ha fatto che accelerare dopo la pandemia. Il fascino di altre opzioni di carriera e la crescente diffidenza verso un impegno a vita – e al celibato – stanno portando i cattolici ad abbandonare un percorso un tempo onorato, anche nei fedeli del Sud del mondo. Dal 1970, la popolazione cattolica mondiale è raddoppiata, ma il numero di sacerdoti è diminuito. Con la morte del clero anziano, le fila di coloro che aspettano di prendere il loro posto si sono ridotte, lasciando alcune parrocchie senza un responsabile. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La chiesa è rimasta vuota. Un'inchiesta dal Wall Street Journal