La Cerretese fa l’impresa In dieci stende il San Giuliano
San Giuliano 2 Real Cerretese 3 SAN GIULIANO: Giacobbe, Borgia, Angelotti, Anzillotti, Bozzi, Pasquini, Doveri, Amico, Di Paola, Cornacchia, Campani. A disp.: Ria, Bindi, Casanova, Paci, Papini, Nacci, Ferretti, Gremigni, Sorbo. All.: Cordoni. REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (85’ Pievani), Nieri, Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Volpi (75’ Ferrara), Bouhafa, Sogli, Degl’Innocenti. A disp.: Cirillo, Tramacere, Dal Porto, Cappelli, Lapi, Shaid, Mallardo. All.: Petroni. Arbitro: Manduzio di Livorno. Reti: 22’ Anzillotti; 25’ rig. Bouhafa; 39’ Orsucci; 63’ Di Paola; 80’ Ferrara. Note: Espulso Orsucci (R) al 55’ per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it