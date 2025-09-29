La cena più comica della Romagna arriva in città | disponibili i biglietti per Osteria Giacobazzi

Ravennatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo del comico Giuseppe Giacobazzi arriva anche a Ravenna: appuntamento al teatro Alighieri il 21 dicembre con “Osteria Giacobazzi”. Il palco si trasforma in una vera e propria osteria: tavoli imbanditi, vino e cibo serviti durante lo spettacolo a ospiti che, seduti sul palco, mangiano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

