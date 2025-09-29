La Celebrazione Eucaristica svoltasi presso la Chiesa del Giardino della Divina Provvidenza alle Vertighe
ARezzo, 29 settembre 2025 – “La gioia non è l’assenza di problemi, ma la presenza di Dio. Gioia è abbandonare l’indifferenza verso gli altri sostituendola con la condivisione con gli altri. Ma c’è sempre un delicato rapporto tra l’intenzione e l’azione. Tutti siamo consapevoli che spesso facciamo tanti propositi belli ma poco di più oppure che le nostre azioni e le nostre parole non sono frutto delle intenzioni del cuore ma pur nella loro giustezza e verità sono dettate da orgoglio e desiderio di affermazione personale “. Queste le parole di don Walter in occasione della Celebrazione Eucaristica svoltasi presso la Chiesa del Giardino della Divina Provvidenza alle Vertighe di Monte San Savino domenica 28 settembre 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it
