La cattiva abitudine che aumenta il rischio di tumore al pancreas

Quicomo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bel sorriso sano non si limita a proteggere da carie e gengiviti, ma salvaguarda anche cuore, cervello e pancreas. Negli ultimi anni la ricerca scientifica sta tracciando un legame sempre più evidente tra la salute della bocca e malattie gravi, dimostrando che i batteri e i funghi presenti nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cattiva - abitudine

cattiva abitudine aumenta rischioQuesta cattiva abitudine aumenta il rischio di cancro al pancreas - Secondo una nuova ricerca, una cattiva igiene orale può triplicare il rischio di questa neoplasia, sottolineando quanto sia fondamentale lavarsi regolarmente i denti e curare il proprio sorriso ... Da today.it

