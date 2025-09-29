La Casa Pia festeggia i cento anni di Ada Lastrucci

Arezzonotizie.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande festa alla Casa di Riposo “Fossombroni” per i cento anni di Ada Lastrucci. Lo storico istituto aretino ha vissuto un pomeriggio di gioia e di emozioni per il centesimo compleanno della sua residente più anziana che è stata circondata dall’affetto dei familiari, degli altri ospiti e del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

