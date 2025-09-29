la casa bianca ha diffuso il piano proposto da trump per la pace a gaza

La Casa Bianca ha diffuso la proposta di Trump: cessate il fuoco immediato, rilascio ostaggi, smilitarizzazione della Striscia di Gaza. La Casa Bianca ha diffuso il piano di pace proposto dal Presidente Donald Trump per porre fine al conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Come riporta TGCom24 l’iniziativa, discussa con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, prevede come condizione fondamentale un cessate il fuoco istantaneo se accettato da entrambe le parti. Inoltre prevede il rilascio degli ostaggi, la smilitarizzazione di Gaza, la creazione di una governance transitoria e l’apertura a una possibile convivenza pacifica futura. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

