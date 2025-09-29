La carta d’identità cartacea non sarà più valida per espatriare | aperture straordinarie per il rinnovo

Ravennatoday.it | 29 set 2025

Sono più di 5mila i cittadini di Lugo ancora in possesso della carta d’identità in formato cartaceo, che - a prescindere dalla data di scadenza riportata dal documento - dal 3 agosto 2026 non sarà più valida per poter espatriare. Per potersi recare all’estero dall’estate del prossimo anno sarà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: carta - identit

