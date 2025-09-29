La carica dei 210 nuovi assunti alla Regione Schifani | Abbiamo bisogno del loro entusiasmo

Messinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duecentodieci nuovi dipendenti alla Regione Siciliana. Stamattina, nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione. Ad accogliere i neoassunti il presidente della Regione, Renato Schifani, e l’assessore Andrea Messina con il dirigente della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carica - nuovi

Teatro, caccia agli abbonamenti. In fila 125 ’nuovi’ fedeli spettatori. La carica dei mille per la Prosa

La carica dei bonus: tutti i nuovi aiuti per le famiglie a settembre, dagli elettrodomestici alle auto

Selezionati i dieci nuovi dirigenti del Comune, in carica con Mezzetti fino al 2029

carica 210 nuovi assuntiNuovi assunti alla Regione, in 210 firmano i contratti - Stamattina, nella sede dell'assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione. Si legge su ansa.it

carica 210 nuovi assuntiLavoro, 210 nuove assunzioni alla Regione Siciliana - Stamattina, nella sede dell’assessorato della Funzione pubblica, sono stati firmati i contratti di assunzione. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carica 210 Nuovi Assunti