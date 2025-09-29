La bufala di Sinner e la donazione di 250.000$ in memoria di Iryna Zarutska

Intorno al 12 settembre, su Facebook, sono apparsi diversi post, in inglese e in italiano, che diffondevano la notizia per cui Jannik Sinner avesse donato $250.000 in memoria di Iryna Zarutska, la 23enne ucraina uccisa a Charlotte il 22 agosto 2025. La notizia è falsa e si aggiunge ad una lunga lista di fake news che circondano la morte della giovane e il campione italiano. Per chi va di fretta. La storia della donazione è falsa, non esistono fonti ufficiali che la confermino.. Il post rimanda ad un articolo di giornale colmo di errori e contraddizioni.. Sia la versione inglese che quella italiana del post rimandano a siti conosciuti per la diffusione di fake news. 🔗 Leggi su Open.online