La prima uscita assoluta della Blu Basket Bergamo termina con una sconfitta. In vantaggio a meno di otto minuti dalla fine, la squadra di coach Andrea Zanchi ha ceduto nei minuti finali sul parquet dell’ Estra Pistoia, vittoriosa per 93-83, trascinata da una grandissima serata al tiro del veterano Saccaggi. La Blu Basket ha chiuso sotto di tre punti il primo quarto per 21-18 e si è poi imposta nel secondo e terzo parziale per 19-20 e per 25-26, cedendo però nel periodo conclusivo per 28-19. Per la squadra bergamasca 22 punti di Harrison, 13 di Bartoli e Bossi, 10 di Hogue e Udom. “La partita l’abbiamo interpretata bene ma c’è stata la variabile impazzita del 79 da tre punti di un giocatore d’esperienza come Saccaggi, cui rivolgo i miei complimenti – dice coach Zanchi – Alla fine abbiamo commesso degli errori di fretta in attacco e anche in difesa e purtroppo in cinque minuti abbiamo preso dei canestri che non avevamo preso in tutta la partita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Blu Basket Bergamo inizia con una sconfitta: Pistoia vince 93-83