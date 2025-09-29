La Bce raccomanda i contanti in caso di crisi ma scommette sull’Euro digitale | ecco perché
(Adnkronos) – Il messaggio della Bce è arrivato, inaspettato, in uno studio allegato al Bollettino economico: in caso di crisi, servono i contanti. Intitolato ‘Keep calm and carry cash’, da tradurre “mantieni la calma e porta con te del contante”, firmato dagli economisti Francesca Faella e Alejandro Zamora-Pérez, e pubblicato nei giorni scorsi, ha suggerito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: raccomanda - contanti
Analizzando diverse situazioni critiche la Bce raccomanda di tenere contanti in casa per affrontare almeno 72 ore senza sistemi digitali. Ecco quanto dovrebbe avere ogni famiglia - X Vai su X
La Banca Centrale Europea ha raccomandato ai cittadini di “dotarsi di una riserva di contanti. Ma perché il cash è così importante durante queste situazioni di crisi? - facebook.com Vai su Facebook
Quanto contante tenere con sé in caso di emergenze, il consiglio della Banca centrale europea - Analizzando diverse situazioni critiche la Bce raccomanda di tenere contanti in casa per affrontare almeno 72 ore senza sistemi digitali. Come scrive wired.it