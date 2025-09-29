La Balloon Cup si conferma un successo e chiude con più di 52mila presenze
Si chiude con oltre 52mila spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera”, la competizione sportiva tra mongolfiere che si è svolta all’Aeroporto Militare San Damiano a Piacenza dal 26 al 28 settembre.La manifestazione nasce per celebrare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: balloon - conferma
Biologico, la Calabria supera l’obiettivo Ue del 25%: tra le regioni leader d’Italia ed Europa: La Calabria si conferma tra le regioni capofila del biologico in Italia ed Europa. Con Toscana, Sicilia, Marche, Basilicata, Valle d’Aosta, Campania e la provincia auton - facebook.com Vai su Facebook
“San Damiano capitale delle mongolfiere” Oltre 52mila spettatori alla Balloon Cup - Si è chiusa con oltre 52mila spettatori la seconda edizione di “Aeronautica Militare Balloon Cup - Secondo piacenzasera.it
Tutto pronto per la Balloon Cup 2025, conto alla rovescia per la gara tra mongolfiere - La seconda edizione della manifestazione si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre all’aeroporto militare di San Damiano ... Come scrive ilpiacenza.it