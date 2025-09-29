Lelettorale | Taruffi ' con Rosatellum siamo in grado di vincere presumo la cambieranno'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Per come è fatta adesso la legge elettorale siamo assolutamente competitivi e in grado di vincere le elezioni, tanto che vedrete il governo deciderà di mettere mano alla legge elettorale. Altrimenti non si capirebbe perchè, è una legge elettorale che ha assicurato una maggioranza". Lo ha detto, a La7, il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L.elettorale: Taruffi, 'con Rosatellum siamo in grado di vincere, presumo la cambieranno'

In questa notizia si parla di: lelettorale - taruffi

L.elettorale: Taruffi, 'con Rosatellum siamo in grado di vincere, presumo la cambieranno' - "Per come è fatta adesso la legge elettorale siamo assolutamente competitivi e in grado di vincere le elezioni, tanto che vedrete il governo deciderà di mettere mano alla le ... Riporta iltempo.it

Taruffi(Pd), l’alleanza sarà in campo per vincere le politiche - ROMA, 29 SET – “Oggi discutiamo di un’alleanza che c’è in tutte le Regioni, solo un anno e mezzo fa commentare un’alleanza di centrosinistra unita e compatta sarebbe stato fantascientifico. Scrive lasicilia.it