KVD Beauty passa a Windsong Global | Pronti per i trend beauty 2026 dedicati all’occhio

Non è il periodo migliore per i brand extra e dalle vibes gotiche. Negli ultimi cinque anni infatti l’aesthetic dominante è sempre stata quella della clean girl. Per questo, Windsong Global ha deciso di acquisire KVD Beauty da Kendo, segnando la prima cessione nella storia dell’incubatore beauty controllato da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Anche se non sappiamo i termini economici dell’operazione, sappiamo invece che il brand ha comunque un forte potenziale di rilancio nonostante il periodo di crisi. KVD Beauty si prepara al rilancio nel 2026: “Sarà l’anno dell’occhio”. Il brand nasce nel 2008 come “Kat Von D Beauty”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

