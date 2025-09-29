KRAKATOA! – Al Teatro Vascello di Roma la festa per Rosanna Roxy D’Andrea

Una sfilata che non si può fare, un happening che mescola teatro, moda, arte e memoria. Così il Teatro Vascello di Roma (via Giacinto Carini 78) apre il suo foyer a “Krakatoa!”, la serata dedicata a Rosanna “Roxy” D’Andrea, attrice, autrice, street stylist e militante dai mille volti, scomparsa il 13 giugno scorso. L’evento, a ingresso gratuito, si terrà lunedì 6 ottobre dalle 18.30 alle 20.30. “Krakatoa!” era il grido di battaglia della Roxy, pronunciato con gioia, meraviglia e ironia in ogni contesto: un simbolo della sua energia creativa, del suo spirito vulcanico e della capacità di trasformare ogni esperienza in ricerca e invenzione. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - KRAKATOA! – Al Teatro Vascello di Roma la festa per Rosanna “Roxy” D’Andrea

In questa notizia si parla di: krakatoa - teatro

Da Wilde a Bronte, al Teatro Vascello il palco è un gioco - «Tutto questo, in sostanza e in verità, non è altro che un gioco»: sono parole di Elsa Morante che Manuela Kustermann ha scelto come faro e guida per la nuova stagione del Teatro Vascello, di cui è ... Scrive ilmessaggero.it

Teatro Vascello: 50 anni di teatro, donne, classici e nuove voci - La stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Vascello si apre con un claim significativo tratto da Elsa Morante: "Tutto questo, in sostanza e in verità, non è nient’altro che un gioco". Secondo ilmessaggero.it