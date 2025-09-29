Kpop demon hunters | la prima esibizione live delle huntr x è arrivata

il grande successo di KPop Demon Hunters e le sue implicazioni nel mondo della musica dal vivo. Il film d’animazione KPop Demon Hunters, prodotto da Sony Pictures Animation, ha riscosso un successo senza precedenti, superando le 325 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma Netflix. Questo risultato lo ha consacrato come il film più visto nella storia del servizio di streaming, portando alla luce anche un forte interesse nel settore musicale. la colonna sonora e il suo impatto commerciale. La colonna sonora ufficiale del lungometraggio ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200, mantenendo questa posizione come l’album di colonne sonore più venduto del 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Kpop demon hunters: la prima esibizione live delle huntr/x è arrivata

KPop Demon Hunters è realtà! Arriva la prima esibizione live delle “Huntr/x” [VIDEO] - il gruppo fittizio di KPop Demon Hunters, si prepara a esibirsi per la prima volta dal vivo e in carne ed ossa ... Riporta bestmovie.it

KPop Demon Hunters: perché è diventato il film più visto nella storia di Netflix? - Un mix di idol e fantasy, arti marziali e demoni millenari: il film nato da un’idea di Maggie Kang è diventato un fenomeno globale. Secondo vanityfair.it