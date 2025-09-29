Kovacs arbitro Villarreal Juve | c’è un precedente per i bianconeri come è andata l’unica gara diretta dal fischietto romeno Tutti i dettagli
Kovacs arbitro Villarreal Juve: un solo precedente per il direttore di gara romeno con i bianconeri. Tutti i dettagli verso il match di Champions. Un fischietto di caratura internazionale, ma un precedente amaro. Sarà l’esperto arbitro rumeno Istvan Kovacs a dirigere la delicata trasferta di Champions League della Juve in casa del Villarreal. Una designazione di alto profilo per una sfida già cruciale, che però evoca un ricordo a dir poco negativo per i colori bianconeri. Un precedente amaro per la Juve. L’unico precedente di Kovacs con la Signora risale infatti alla passata stagione. Fu lui a dirigere l’ultima, ininfluente partita della fase a gironi contro il Benfica, una sfida terminata con una sconfitta per 2-0 che sancì il ventesimo posto finale della Juve di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
