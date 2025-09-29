Klopp torna in panchina? Un club a sorpresa vuole fortemente l’allenatore ma in lizza ci sono anche due conoscenze del calcio italiano… Svelata la situazione

Klopp fa il suo ritorno in panchina? Un club a sorpresa sulle tracce dell’allenatore, ma in lizza ci sono anche due conoscenze del calcio italiano.. Un esonero eccellente e un sogno proibito. La Saudi Pro League è pronta a un altro colpo ad effetto, questa volta in panchina. L’ Al-Ittihad ha esonerato Laurent Blanc e, per sostituirlo, punta a un nome che avrebbe del clamoroso: Jürgen Klopp. Ma la lista dei desideri comprende anche due vecchie conoscenze del calcio italiano. Fatale la sconfitta contro CR7. A costare la panchina al tecnico francese è stata la sconfitta nello scontro diretto contro l’ Al-Nassr dell’ex bianconero Cristiano Ronaldo, nonostante un buon terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

