Klopp tentato da una squadra ricchissima | potrebbe tornare in panchina dopo un anno e mezzo
C'è una squadra che corteggia Klopp, candidato numero uno per un clamoroso ritorno in panchina: dopo il Liverpool c'è una squadra che gli propone di tornare in pista. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: klopp - tentato
Klopp tentato da una squadra ricchissima: potrebbe tornare in panchina dopo un anno e mezzo - C'è una squadra che corteggia Klopp, candidato numero uno per un clamoroso ritorno in panchina: dopo il Liverpool c'è una squadra che gli propone di ... Scrive fanpage.it