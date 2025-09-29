Kitty Spencer alla Milano Fashion Week | lingerie a vista per la cugina di William

Kitty Spencer, nipote di Lady Diana e di Re Carlo, seduce la Milano Fashion Week, partecipando come ospite alla sfilata di Dolce & Gabbana. Kitty Spencer, il legame con Dolce & Gabbana. Non è la brand ambassador ufficiale di Dolce & Gabbana, ma sicuramente Kitty Spencer interpreta al meglio la filosofia del brand di Domenico e Stefano, svelando il suo animo siciliano, lei che discende da un’antica famiglia britannica, quella di Lady Diana. Ma Kitty ha un legame davvero speciale con Dolce & Gabbana che ha scelto nel giorno più importante della sua vita, quello del suo matrimonio. E da allora non ha smesso di indossare i loro abiti, facendo ogni volta sensazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

