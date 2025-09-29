Kiev | Raid sull' Ucraina con 505 droni e 48 missili russi | In Danimarca altri sorvoli di droni

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zelensky: "I prossimi potrebbero essere sull'Italia". Tajani: "Gli italiani possono stare tranquilli, Putin non ci attaccherà". Nato: "Non cerchiamo lo scontro con Mosca, ma siamo pronti a difenderci". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kiev raid sull ucraina con 505 droni e 48 missili russi in danimarca altri sorvoli di droni

© Tgcom24.mediaset.it - Kiev: "Raid sull'Ucraina con 505 droni e 48 missili russi" | In Danimarca altri sorvoli di droni

In questa notizia si parla di: kiev - raid

Raid russo sull’Ucraina: un morto e sei feriti a Kiev, droni ucraini su Mosca e Rostov

Ucraina, “raid russi nel Donetsk e nel Kherson: tra i morti anche un bimbo”. Sindaco Kiev chiede a Merz missili Taurus

Kiev, 5 vittime nei raid russi nel Donetsk e nel Kherson

kiev raid sull ucrainaKiev: "Raid sull'Ucraina con 505 droni e 48 missili russi" | In Danimarca altri sorvoli di droni - Tajani: "Gli italiani possono stare tranquilli, Putin non ci attaccherà". Lo riporta msn.com

kiev raid sull ucrainaMassiccio raid russo sull’Ucraina. Varsavia chiude lo spazio aereo al confine e fa decollare i caccia. Danimarca: “Droni vicino ai nostri siti militari” - La Russia ha affermato di aver colpito obiettivi militari in Ucraina durante i bombardamenti notturni. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Kiev Raid Sull Ucraina