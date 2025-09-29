Kessié Juve non tramonta questa opzione per il centrocampo dei bianconeri | l’ivoriano ha questo desiderio per il suo futuro! Le ultime

Kessié Juve: l’ivoriano è in lista per la mediana ed è pronto a lasciare l’Al-Ahli per tornare in Italia, una mossa che i bianconeri seguono con interesse. La ricerca del rinforzo di qualità a centrocampo da parte della  Juventus  passa anche attraverso piste alternative a quella di  Sergej Milinkovic-Savic, il “sogno forte” del club. Tra i nomi che potrebbero fare al caso di  Igor Tudor  spicca quello di  Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan, dopo una breve parentesi in Arabia Saudita, ha manifestato l’intenzione di fare rientro in  Italia, un desiderio che i bianconeri potrebbero presto esaudire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

