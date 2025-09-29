Kessié Juve: l’ivoriano è in lista per la mediana ed è pronto a lasciare l’Al-Ahli per tornare in Italia, una mossa che i bianconeri seguono con interesse. La ricerca del rinforzo di qualità a centrocampo da parte della Juventus passa anche attraverso piste alternative a quella di Sergej Milinkovic-Savic, il “sogno forte” del club. Tra i nomi che potrebbero fare al caso di Igor Tudor spicca quello di Franck Kessié. L’ex centrocampista del Milan, dopo una breve parentesi in Arabia Saudita, ha manifestato l’intenzione di fare rientro in Italia, un desiderio che i bianconeri potrebbero presto esaudire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessié Juve, non tramonta questa opzione per il centrocampo dei bianconeri: l’ivoriano ha questo desiderio per il suo futuro! Le ultime