Keira Knightley rivela possibilità di ritorno in Pirati dei Caraibi 6
possibilità di un ritorno di keira knightley in pirati dei caraibi 6. Le recenti dichiarazioni di Keira Knightley hanno riacceso le discussioni riguardanti un possibile coinvolgimento nel sesto capitolo della saga Pirati dei Caraibi. Nota per aver interpretato il personaggio di Elizabeth Swann nella trilogia originale, l’attrice ha confermato di non aver avuto contatti ufficiali con la produzione riguardo a un suo ritorno, né ha espresso interesse a partecipare. le dichiarazioni di keira knightley sul futuro del personaggio. rifiuto del ritorno e assenza di trattative. Durante un’intervista promozionale per il film La donna nella cabina 10, Keira Knightley ha chiarito che non ci sono state discussioni ufficiali circa una sua partecipazione al nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Keira Knightley e Kirsten Dunst, pura poesia di eleganza al gala del Louvre
Keira knightley torna nel sequel del film sportivo iconico dopo 23 anni
Dopo 25 anni sta per arrivare il sequel del film cult "Sognando Beckham", che ha lanciato la diva Keira Knightley. E potrebbe esserci una sorpresa...
