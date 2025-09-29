Keira Knightley rivela possibilità di ritorno in Pirati dei Caraibi 6

possibilità di un ritorno di keira knightley in pirati dei caraibi 6. Le recenti dichiarazioni di Keira Knightley hanno riacceso le discussioni riguardanti un possibile coinvolgimento nel sesto capitolo della saga Pirati dei Caraibi. Nota per aver interpretato il personaggio di Elizabeth Swann nella trilogia originale, l’attrice ha confermato di non aver avuto contatti ufficiali con la produzione riguardo a un suo ritorno, né ha espresso interesse a partecipare. le dichiarazioni di keira knightley sul futuro del personaggio. rifiuto del ritorno e assenza di trattative. Durante un’intervista promozionale per il film La donna nella cabina 10, Keira Knightley ha chiarito che non ci sono state discussioni ufficiali circa una sua partecipazione al nuovo capitolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

