Keira Knightley parla senza mezzi termini di un possibile ritorno in Pirati dei Caraibi 6

Keira Knightley ha parlato della possibilità di tornare in Pirati dei Caraibi 6. Nota ai fan della saga per aver interpretato Elizabeth Swann, la Knightley ha recitato nella trilogia originale al fianco di Orlando Bloom e Johnny Depp prima di allontanarsi dalla serie, a parte una breve apparizione. Al di fuori di Pirati dei Caraibi, la due volte candidata all’Oscar ha costruito una carriera di successo con progetti come Orgoglio e pregiudizio e Espiazione. Nel frattempo, la longeva saga della Disney ha incassato miliardi in tutto il mondo, anche se lo studio sta valutando un rilancio creativo dopo La vendetta di Salazar del 2017. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Keira Knightley e Kirsten Dunst, pura poesia di eleganza al gala del Louvre

Keira knightley torna nel sequel del film sportivo iconico dopo 23 anni

Dopo 25 anni sta per arrivare il sequel del film cult "Sognando Beckham", che ha lanciato la diva Keira Knightley. E potrebbe esserci una sorpresa...

Il romanzo da cui è stata tratta la serie Netflix con protagonista Keira Knightley Come puoi fermare un assassino se nessuno crede che esista? «Ruth Ware possiede tutte le doti dei grandi maestri del thriller: una prosa asciutta e tagliente, uno stile elegante e n - facebook.com Vai su Facebook

Keira Knightley, 40 anni in 10 look che raccontano di lei dentro e fuori lo schermo - Casual e glamour, easy e chic, Keira Knightley, la più francese delle attrici inglesi, ha fatto scuola con i suoi look dentro e fuori lo schermo. Da vanityfair.it

Keira Knightley ha 40 anni, i suoi dieci film che non potete non aver visto - Keira Knightley festeggia i suoi 40 anni e una carriera di oltre 25 anni costellata di ruoli indimenticabili Keira ... Riporta panorama.it