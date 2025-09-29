Keira Knightley parla senza mezzi termini di un possibile ritorno in Pirati dei Caraibi 6

Keira Knightley ha parlato della possibilità di tornare in Pirati dei Caraibi 6. Nota ai fan della saga per aver interpretato Elizabeth Swann, la Knightley ha recitato nella trilogia originale al fianco di Orlando Bloom e Johnny Depp prima di allontanarsi dalla serie, a parte una breve apparizione. Al di fuori di Pirati dei Caraibi, la due volte candidata all’Oscar ha costruito una carriera di successo con progetti come Orgoglio e pregiudizio e Espiazione. Nel frattempo, la longeva saga della Disney ha incassato miliardi in tutto il mondo, anche se lo studio sta valutando un rilancio creativo dopo La vendetta di Salazar del 2017. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

