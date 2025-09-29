Keira Knightley parla del film di I pirati dei Caraibi

l'attuale situazione dei nuovi capitoli della saga de i pirati dei caraibi. La produzione di un nuovo film nella celebre serie cinematografica de I Pirati dei Caraibi è in fase avanzata, con la sceneggiatura ancora in sviluppo. La notizia più rilevante riguarda l'intenzione di riportare alcuni personaggi storici e molto amati dal pubblico, tra cui il personaggio di Jack Sparrow. Le aspettative sono alte e si concentrano sulla possibilità di rivedere sul grande schermo attori iconici legati alla saga. stato attuale del progetto e possibili ritorni di personaggi storici. Il produttore Jerry Bruckheimer, recentemente, ha confermato che il sesto capitolo è ufficialmente in lavorazione.

