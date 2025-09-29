Kate Middleton porta i figli a Hogwarts sul set della serie di Harry Potter

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bambini hanno incontrato i giovanissimi attori chiamati a vestire i panni di Harry, Ron e Hermione. William non c’era: ha trascorso il weekend in Scozia per far visita a re Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate middleton porta i figli a hogwarts sul set della serie di harry potter

© Vanityfair.it - Kate Middleton porta i figli a Hogwarts, sul set della serie di Harry Potter

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton, Wimbledon attende la sua madrina: le regole ferree della Royal Box

Wimbledon 2025 tra tennis e gossip: tutti i vip sugli spalti (in attesa di Kate Middleton)

A Wimbledon, Carole Middleton spicca sugli spalti (e tutti gli altri look dei presenti in attesa di vedere sua figlia Kate)

kate middleton porta figliKate Middleton porta i figli a Hogwarts, sul set della serie di Harry Potter - I bambini hanno incontrato i giovanissimi attori chiamati a vestire i panni di Harry, Ron e Hermione. vanityfair.it scrive

La notte magica di George, Charlotte e Louis: Kate Middleton li porta sul set di Harry Potter - Approfittando dell’assenza del padre William, in vacanza con Carlo a Balmoral, la sorpresa era stata preparata con cura da Kate Middleton, con l’aiuto ... Come scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Kate Middleton Porta Figli