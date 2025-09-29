kate middleton porta i figli a hogwarts sul set della serie di harry potter

I bambini hanno incontrato i giovanissimi attori chiamati a vestire i panni di Harry, Ron e Hermione. William non c’era: ha trascorso il weekend in Scozia per far visita a re Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

