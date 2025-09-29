Kate Middleton la rara foto social con cappello da cowboy dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Principessa del Galles, patrona della Rugby Football Union, ha condiviso su Instagram l'immagine in cui posa con le Red Roses per fare gli auguri alla nazionale inglese femminile (che ha poi vinto la finale battendo il Canada). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

kate middleton la rara foto social con cappello da cowboy dietro le quinte della coppa del mondo di rugby femminile

© Vanityfair.it - Kate Middleton, la rara foto social (con cappello da cowboy) dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile

In questa notizia si parla di: kate - middleton

