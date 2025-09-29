Kate Middleton la rara foto social con cappello da cowboy dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile

La Principessa del Galles, patrona della Rugby Football Union, ha condiviso su Instagram l'immagine in cui posa con le Red Roses per fare gli auguri alla nazionale inglese femminile (che ha poi vinto la finale battendo il Canada). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Kate Middleton, la rara foto social (con cappello da cowboy) dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton, Wimbledon attende la sua madrina: le regole ferree della Royal Box

Wimbledon 2025 tra tennis e gossip: tutti i vip sugli spalti (in attesa di Kate Middleton)

A Wimbledon, Carole Middleton spicca sugli spalti (e tutti gli altri look dei presenti in attesa di vedere sua figlia Kate)

Il Presidente e la First Lady hanno consegnato alla famiglia reale una serie di toccanti regali, tra cui un inaspettato omaggio per Kate Middleton - X Vai su X

Reduce da mesi complessi dopo che alla moglie Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore, il Principe del Galles ha condiviso alcune riflessioni della sua vita privata in un episodio speciale della serie The Reluctant Traveler di Eugene Levy su Apple TV - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton, la rara foto social (con cappello da cowboy) dietro le quinte della Coppa del Mondo di rugby femminile - La Principessa del Galles, patrona della Rugby Football Union, ha condiviso su Instagram l'immagine in cui posa con le Red Roses per fare gli auguri alla nazionale inglese femminile (che ha poi vinto ... Come scrive vanityfair.it

Kate Middleton, mamma Carole compie 70 anni: la rara foto e la somiglianza - Carole Middleton ha compiuto 70 anni venerdì 31 gennaio 2025: su Instagram, James, il fratello della Principessa del Galles, ha condiviso una foto mai vista, uno scatto rarissimo che mostra una ... Si legge su dilei.it