Kate Middleton il regalo ai figli | una magica giornata con Harry Potter

La saga di Harry Potter conquista grandi e bambini. Dopo aver fatto sognare intere generazioni con i libri e le relative trasposizioni cinematografiche, il birbante maghetto londinese torna con una serie tv. L’attesa è grande e tutti vogliono saperne di più, compresi i piccoli reali. Così, Kate Middleton ha regalato a George, Charlotte e Louis una giornata sul set della nuova serie. Un regalo davvero magico. Il regalo di Kate a George, Charlotte e Louis. Lo scorso 26 settembre, è stata una giornata che George, Charlotte e Louis non dimenticheranno mai. I principini, di 12, 10 e 7 anni, hanno ricevuto da mamma e papà un regalo incredibile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il regalo ai figli: una magica giornata con Harry Potter

In questa notizia si parla di: kate - middleton

Kate Middleton, Wimbledon attende la sua madrina: le regole ferree della Royal Box

Wimbledon 2025 tra tennis e gossip: tutti i vip sugli spalti (in attesa di Kate Middleton)

A Wimbledon, Carole Middleton spicca sugli spalti (e tutti gli altri look dei presenti in attesa di vedere sua figlia Kate)

Il Presidente e la First Lady hanno consegnato alla famiglia reale una serie di toccanti regali, tra cui un inaspettato omaggio per Kate Middleton - X Vai su X

Reduce da mesi complessi dopo che alla moglie Kate Middleton è stato diagnosticato un tumore, il Principe del Galles ha condiviso alcune riflessioni della sua vita privata in un episodio speciale della serie The Reluctant Traveler di Eugene Levy su Apple TV - facebook.com Vai su Facebook

Il regalo speciale che Donald Trump ha fatto a Kate Middleton durante la sua visita di Stato in Gran Bretagna - Il Presidente e la First Lady hanno consegnato alla famiglia reale una serie di toccanti regali, tra cui un inaspettato omaggio per Kate Middleton ... Come scrive vanityfair.it

Kate Middleton, nessuna si è comportata come lei con Melania Trump - Kate Middleton si è mostrata una vera Principessa con Melania Trump cedendole la scena e ha dato una stoccata a Meghan Markle con un regalo speciale. Scrive dilei.it